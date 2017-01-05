Ушёл из жизни заслуженный тренер России по лёгкой атлетике Геннадий Купцов

3 января ушёл из жизни заслуженный тренер России по лёгкой атлетике. Ему было 64 года. Самой известной ученицей специалиста стала его дочь, прыгунья в высоту, победившая на зимнем чемпионате Европы — 2002 в Вене и ставшая второй на чемпионате мира — 2003 и чемпионате Европы — 2002.Прощание с Геннадием Купцовым состоится 6 января в Москве. Похоронен тренер будет на Николо-Архангельском кладбище, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Геннадия Купцова.