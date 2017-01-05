Мёльг победил в слаломе на этапе КМ в Загребе, Хорошилов не завершил 2-ю попытку

Итальянец Манфред Мёльг победил в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Загребе. Второе место занял немец Феликс Нойройтер, а замкнул тройку призёров норвежец Хенрик Кристофферсен. Россиянин Александр Хорошилов не финишировал во второй попытке, а его соотечественник Павел Трихичев не смог завершить первую попытку.
Горнолыжный спорт. Кубок мира. Восьмой этап. Загреб, Хорватия
Мужчины. Слалом
1. Манфред Мёльг (Италия) – 2.00,03.
2. Феликс Нойройтер (Германия) – 2.00,75.
3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 2.00,80.
Александр Хорошилов (Россия) — не финишировал во второй попытке.
Павел Трихичев (Россия) – не финишировал в первой попытке.