Мёльг победил в слаломе на этапе КМ в Загребе, Хорошилов не завершил 2-ю попытку

Итальянецпобедил в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Загребе. Второе место занял немец Феликс Нойройтер, а замкнул тройку призёров норвежец Хенрик Кристофферсен. Россиянинне финишировал во второй попытке, а его соотечественникне смог завершить первую попытку.1. Манфред Мёльг (Италия) – 2.00,03.2. Феликс Нойройтер (Германия) – 2.00,75.3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 2.00,80.Александр Хорошилов (Россия) — не финишировал во второй попытке.Павел Трихичев (Россия) – не финишировал в первой попытке.