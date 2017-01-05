Подчуфарова стартует 4-й в спринте на этапе КМ в Оберхофе, Домрачева — 50-й

В пятницу, 6 января, в 16:15 по московскому времени в Оберхофе начнётся женский спринт на 7,5 км в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону. Первой из россиянок на дистанцию уйдёт Ольга Подчуфарова, получившая четвёртый стартовый номер.
Татьяна Акимова отправится в гонку 12-й, Екатерина Глазырина — 37-й, Ульяна Кайшева — 53-й, Ирина Услугина — 90-й. Всего за награды будут бороться 91 биатлонистка.
Чешка Габриэла Коукалова стартует первой, итальянка Доротея Вирер — 25-й, француженка Мари Дорен-Абер — 33-й, финка Кайса Мякяряйнен — 35-й, а белоруска Дарья Домрачева — 50-й.