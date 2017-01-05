Иванова: очень рада серебру ЧЕ, особенно после неудачной первой части сезона

Российская саночница, ставшая второй на этапе Кубка мира и чемпионате Европы по санному спорту в Кёнигзее, поделилась впечатлениями от достигнутого успеха.«Я очень-очень рада серебру, особенно после не слишком удачной первой части сезона. Сейчас моя цель — попасть в группу сеяных на чемпионате мира», — приводит слова Ивановой официальный сайт Международной федерации санного спорта.Напомним, что победила немка Натали Гайзенбергер, а замкнула тройку призёров ещё одна представительница Германии Татьяна Хюфнер.