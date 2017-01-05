«Водник» одолел «Волгу» и продлил беспроигрышную серию в ЧР до 15 матчей

Архангельский «Водник» на своей площадке с минимальным счётом переиграл ульяновскую «Волгу» в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча проходила в формате из трёх периодов по 30 минут. Подопечныепродлили беспроигрышную серию до 15 встреч и сравнялись с оппонентами по сегодняшнему матчу по количеству набранных очков.«Водник» (Архангельск) — «Волга» (Ульяновская область) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)Козлов, 88 (1:0).