Домрачева: когда после тренировки вижу улыбку дочки, сразу забываю об усталости

Трёхкратная олимпийская чемпионка Игр 2014 года в Сочи белоруска, которая примет участие в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе в пятницу, 6 января, и возобновит карьеру после рождения ребёнка, рассказала об эмоциях от возвращения к соревновательной практике.«Не думаю, что с появлением ребёнка в моей жизни как спортсменки что-то сильно изменилось. Я успела восстановиться и сейчас очень голодна до стартов. Но как человек я, конечно, изменилась, ведь за последний год в моей жизни произошло много событий. Материнство — это потрясающе. Когда я возвращаюсь с тренировки и вижу улыбку дочки, то сразу забываю об усталости.В одиночку ездить по соревнованиям легче, но теперь я мама и несу ответственность за маленького человека, поэтому должна хорошо обдумывать каждый шаг. Здорово, что у меня есть прекрасная помощь. Здесь находится моя мама, а на следующий этап приедет няня», — приводит слова Домрачевой официальный сайт Международного союза биатлонистов.