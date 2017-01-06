Бессеберг: хотим принять решения по биатлонистам РФ мирового уровня до ЧМ

Президент Международного союза биатлонистоврассказал об итогах встречи биатлонистов для обсуждения вопросов борьбы с допингом, а также поделился планами по расследованию обвинений в нарушениях россиянами антидопинговых правил.«Биатлонисты организовали встречу, чтобы узнать подробности расследования фактов из доклада Макларена. Ситуация в российском биатлоне и российском спорте в целом сейчас сложная. Генеральный секретарь IBU рассказала спортсменам о текущем положении дел. Два биатлониста из России отстранены, в отношении ещё 29 человек начаты дисциплинарные расследования. Экспертная группа должна понять, есть ли основания для отстранения кого-либо из действующих российских биатлонистов. На данный момент у IBU нет достаточных доказательств для таких санкций. Все 29 биатлонистов проинформированы о подозрениях в их отношении и будут давать показания.Когда мы посчитаем, что у нас есть достаточные доказательства нарушения антидопинговых правил, их дела будут переданы антидопинговой комиссии IBU, которая и примет решения о временном отстранении. Я не могу назвать сроки, потому что пока непонятно, когда у нас будет вся информация. Если среди биатлонистов, по которым будут собраны доказательства, окажутся спортсмены мирового уровня, то мы постараемся принять решения до чемпионата мира. Я думаю, что весь процесс может занять несколько месяцев», — приводит слова Бессеберга NRK.22 декабря в Мюнхене прошло внеочередное заседание исполкома IBU по «делу российских биатлонистов», подозреваемых в применении допинга. Двое российских биатлонистов были отстранены, а в отношении 29 начато расследование. Также было принято решение о переносе из России этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове.