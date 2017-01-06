Аввакумова: люблю РФ, но в последние годы в биатлоне мне приходилось выживать

Российская биатлонисткапрокомментировала своё решение выступать за сборную Южной Кореи. Накануне стало известно, что серебряный призёр Универсиады, чемпионка России, неоднократная победительница этапов Кубка России Аввакумова уладила все необходимые дела с документами.«Решение далось нелегко, но быстро. Конечно, одно дело — стоять на пьедестале почёта и слышать гимн своей родины, и совершенно другое — выступать за другую страну. Многие сейчас закидают меня помидорами, но так уж сложилось, что в борьбе за место под солнцем для меня Россия и российский биатлон перестали существовать как одно целое.Я патриотка и безумно люблю свою страну, но что касается биатлона, то последние три года приходилось буквально выживать. И дело даже не в том, что я не могла пробиться в сборную, и не в том, что меня туда не брали, мои результаты не были уверенными и убедительными, но были вполне достойными для своего региона, а именно — Краснодарского края. К сожалению, последние три года он практически не содействовал в подготовке, даже инвентарь и патроны приходилось приобретать самим.Но хотелось бы поблагодарить тех людей и организации, которые всегда приходили на помощь, когда казалось, что уже всё, тупик. Особенно хотела бы поблагодарить Федотова Сергея Ивановича, Захарова Валерия Павловича и, конечно же, своего тренера Никифорова Вячеслава, который верил в меня даже тогда, когда я сама переставала верить, и делал всё, чтобы продолжать этот путь», — цитирует Аввакумову ТАСС.