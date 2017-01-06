«Сибсельмаш» проиграл «Кузбассу» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Новосибирский «Сибсельмаш» в матче чемпионата России по хоккею с мячом проиграл «Кузбассу» со счётом 3:6. Для хозяев льда это поражение стало 14-м в 18 матчах. Кемеровская команда одержала четвёртую победу. Накануне «Сибсельмаш» победил «Кузбасс» со счётом 7:5.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига.
«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:6 (0:1).
Голы: Стасенко, 11 (0:1); Каланчин, 46 (0:2); Криушенков, 50 (0:3); Вшивков, 52 (1:3); Игошин, 53 (1:4); Каланчин, 65 (1:5); Анисимов, 69 (2:5); Исалиев, 75 (3:5); Криушенков, 90 (3:6).
В турнирной таблице группы «Восток» «Сибсельмаш» занимает шестое место, «Кузбасс» — пятое.