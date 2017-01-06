Кильчицкий: на «лёжке» старался аккуратно работать, на «стойке» — по ситуации

Украинский биатлонистпрокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Он занял 23-е место.«На пристрелке снег и ветер ещё сильнее были. Вообще, получилось так, что первые номера топтали трассу для более поздних. Рад, что сервис-группа сумела хорошо подготовить лыжи для непростой погоды.На «лёжке» старался аккуратно сработать, на «стойке» уже действовал по ситуации.С одним промахом можно было побороться за десятку, но тренер ещё на австрийском сборе сказал, что ходом сейчас будет тяжело. Хотя и Артём Прима, и Володя Семаков неплохой ход показали. Радует, что команда неплохо готова на этот период», — цитируют Кильчицкого «Подробности».