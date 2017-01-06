Кильчицкий: на «лёжке» старался аккуратно работать, на «стойке» — по ситуации

Украинский биатлонист Виталий Кильчицкий прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Он занял 23-е место.
«На пристрелке снег и ветер ещё сильнее были. Вообще, получилось так, что первые номера топтали трассу для более поздних. Рад, что сервис-группа сумела хорошо подготовить лыжи для непростой погоды.
На «лёжке» старался аккуратно сработать, на «стойке» уже действовал по ситуации.
С одним промахом можно было побороться за десятку, но тренер ещё на австрийском сборе сказал, что ходом сейчас будет тяжело. Хотя и Артём Прима, и Володя Семаков неплохой ход показали. Радует, что команда неплохо готова на этот период», — цитируют Кильчицкого «Подробности».