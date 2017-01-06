Устюгов одержал 5-ю победу подряд на «Тур де Ски», выиграв гонку на 10 км

Россиянин Сергей Устюгов выиграл индивидуальную гонку на 10 км в Тоблахе (Италия) и установил рекорд, одержав пятую победу подряд на «Тур де Ски». Второе место занял француз Морис Манифика, третий результат продемонстрировал норвежец Симен Хегстад Крюгер.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Пятый старт. Мужчины. Тоблах, Италия
Индивидуальная гонка. 10 км
1. Сергей Устюгов (Россия) — 21.47,9.
2. Морис Манифика (Франция) — +0,4
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +16,6…
13. Александр Бессмертных (Россия) – + 36,7.
14. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – + 36,9…
23. Андрей Ларьков (Россия) – + 47,0…
30. Ермил Воркуев (Россия) — +1.02,5.
33. Андрей Мельниченко (Россия) – + 1.07,9…
41. Пётр Седов (Россия) – + 1.27,2.
Устюгов лидирует в общем зачёте. Второе место занимает Сундбю (+1.34,1), третье — швейцарец Дарио Колонья (+2.07,5).