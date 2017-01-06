Гросс: мы видим, что близки к лидерам – можем прибавить уже в следующей гонке

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс оценил выступление подопечных в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Лучшим из россиян стал Дмитрий Малышко, показавший 11-й результат.
«Результат в спринте не был идеальным. Но мы видим, что близки к лидерам – можем прибавить уже в следующей гонке. Несколько наших спортсменов имели шансы оказаться на подиуме в спринте при более удачной стрельбе. Это касается и Димы Малышко, и Максима Цветкова. Наверное, не слишком удачной получилась жеребьёвка, когда два наших сильных спортсмена — Шипулин и Цветков — стартовали друг за другом.
Я разговаривал с Антоном – мы понимаем, что это была не самая лучшая гонка. Шипулин проделал хорошую работу вместе с Андреем Гербуловым и Андреем Крючковым на сборе в Поклюке. Это всего лишь первая гонка после паузы. Думаю, что дальше всё будет нормально. Ситуация похожа на ту, что происходит в Эстерсунде, – когда ты не знаешь, чего ждать от соперников после паузы.
Антон Бабиков допустил обидный промах на втором рубеже, но боролся до конца. Мы знаем, как он умеет работать в гонках с четырьмя рубежами. Приятно, что Юрий Шопин набрал первые очки на Кубке мира. До стрельбы стоя он и вовсе шёл 13-м. Но, к сожалению, допустил два промаха. Он молодой спортсмен, и все мы понимаем, что нужно получать опыт — от новичка нельзя требовать подиумов в первых же гонках.
Скажем так, вчера был не день Матвея Елисеева. Ему нужно поскорее выбросить из головы эту гонку. На пристрелке у него сначала возникли проблемы с лыжным ботинком, а потом с винтовкой. Пришлось в срочном порядке производить ремонт. Недостатки устранили, но вся эта суета перед гонкой не лучшим образом сказалась на спортсмене. Это не были ошибки Матвея – просто неудачное стечение обстоятельств. Уверен, что Матвей выступит в масс-старте и постарается показать себя с лучшей стороны. На тренировке сегодня всё было абсолютно нормально.
Евгений Гараничев сейчас находится на сборе в Поклюке. Он работает там по составленному мной тренировочному плану вместе с Максимом Кугаевским. Владимир Брагин и Максим постоянно находятся на связи. Думаю, что эта работа пойдёт Жене на пользу. Ждём его на этапе Кубка мира в Рупольдинге», — цитирует Гросса официальный сайт СБР.