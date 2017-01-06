Казанское «Динамо» вновь обыграло «Родину» в матче ЧР по хоккею с мячом

Казанское «Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом обыграло кировскую «Родину» со счётом 6:2. Для хозяев льда эта победа стала шестой в 20 матчах. «Родина» потерпела 12-е поражение. Накануне «Динамо» обыграло «Родину» со счётом 6:1.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
«Динамо» (Казань) — «Родина» (Киров) — 6:2 (1:1).
Голы: Ибрагимов, 10 (1:0); Обухов, 22 (1:1); Бочкарёв, 53 (2:1); Бойко, 77 (3:1); Фролов, 78 (4:1); Мастрюков, 84 (4:2); Козулин, 86 (5:2); Ибрагимов, 87 (6:2).
В турнирной таблице группы «Запад» «Динамо» занимает четвёртое место, «Родина» — пятое.