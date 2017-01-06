Диггинс победила в гонке на 5 км на «Тур де Ски», Чекалёва — 10-я

В Тоблахе (Италия) продолжается пятый этап Кубка мира по лыжным гонкам и многодневка «Тур де Ски». В гонке на 5 км свободным стилем с раздельным стартом победу одержала американка Джессика Диггинс. Лучшая из россиянок, Юлия Чекалёва, продемонстрировала 10-й результат.
Лыжные гонки. Кубок мира. Пятый этап. «Тур де Ски». Тоблах
Женщины. 5 км свободным стилем
1. Джессика Диггинс (США) – 12.45,6.
2. Криста Пармакоски (Финляндия) – +13,6.
3. Сади Бьорнсен (США) – +14,6…
10. Юлия Чекалёва (Россия) – +26,3…
17. Елена Соболева (Россия) – +36,7…
26. Алиса Жамбалова (Россия) – +45,1…
34. Мария Гущина (Россия) – +56,7.
35. Полина Кальсина (Россия) – +57,4…
37. Ольга Царёва (Россия) – + 1.10,9.
В общем зачёте «Тура» лидером стала норвежка Хайди Венг, опережающая свою соотечественницу Ингвильд Остберг на 11 секунд, а шведку Стину Нильссон на 16. Чекалёва занимает седьмое место.