Акимова: элитой мирового биатлона себя пока не ощущаю

Российская биатлонисткапосле спринтерской гонки на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе прокомментировала свои ощущения от прохождения дистанции.«Работалось сегодня довольно тяжело с первого круга. Второй и третий уже просто дорабатывала. Из-за того, что перепады температуры, наверно, дышать было непросто, отразилось на дыхании.То, что медали у меня уже были на этапах Кубка мира, конечно, стимулирует, но нужно работать, не думаю об этой медали. Элитой мирового биатлона себя пока не ощущаю. Есть над чем работать», — передаёт слова Акимовой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.