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Хамфрис и Лотхольц выиграли этап КМ по бобслею в Альтенберге

6 января 2017, пятница. 18:50. Другие
Канадки Кайли Хамфрис и Мелисса Лотхольц одержали победу на третьем этапе Кубка мира по бобслею в Германии. Вторыми стали американки Элана Майерс Тэйлор и Лоло Джонс, а замкнули тройку призёров австрийки Кристина Хенгстер и Санна Деккер. Лучший российский результат — седьмое место Александры Родионовой и Юлии Шокшуевой.

Бобслей. Кубок мира. Третий этап. Альтенберг (Германия)
Женщины

1. Кайли Хамфрис/Мелисса Лотхольц (Канада) — 1.54,15.
2. Элана Майерс Тэйлор/Лоло Джонс (США) — 1.54,85.
3. Кристина Хенгстер/Санна Деккер (Австрия) — 1.54,93…
7. Александра Родионова/Юлия Шокшуева (Россия) — 1.55,58…
9. Надежда Сергеева/Анастасия Кочержова (Россия) — 1.55,79.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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6 января 2017, пятница
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