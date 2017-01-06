Хамфрис и Лотхольц выиграли этап КМ по бобслею в Альтенберге

Канадки Кайли Хамфрис и Мелисса Лотхольц одержали победу на третьем этапе Кубка мира по бобслею в Германии. Вторыми стали американки Элана Майерс Тэйлор и Лоло Джонс, а замкнули тройку призёров австрийки Кристина Хенгстер и Санна Деккер. Лучший российский результат — седьмое место Александры Родионовой и Юлии Шокшуевой.
Бобслей. Кубок мира. Третий этап. Альтенберг (Германия)
Женщины
1. Кайли Хамфрис/Мелисса Лотхольц (Канада) — 1.54,15.
2. Элана Майерс Тэйлор/Лоло Джонс (США) — 1.54,85.
3. Кристина Хенгстер/Санна Деккер (Австрия) — 1.54,93…
7. Александра Родионова/Юлия Шокшуева (Россия) — 1.55,58…
9. Надежда Сергеева/Анастасия Кочержова (Россия) — 1.55,79.