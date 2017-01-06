Сундбю: догнать Устюгова уже невозможно

Норвежский лыжник, занимающий второе место в общем зачёте престижнейшей многодневки «Тур де Ски», выразил уверенность, что россиянинне упустит лидерство. Спортсменов разделяют более полутора минут за два этапа до завершения соревнования.«У Устюгова огромное преимущество. Отыграть его за два этапа невозможно. Сейчас мне следует забыть о турнирных перспективах и сосредоточиться на своём организме, которому тяжело справляться с такими нагрузками», — сказал Сундбю в интервью NRK.