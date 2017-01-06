Демченко: у Павличенко ничего серьёзного, падение — досадное недоразумение

На чемпионате Европы по санному спорту в Кёнигзее (Германия) сборная России завоевала две медали. Обладательницей серебряной награды стала, авыиграл золото. В эстафете сборная России не смогла финишировать из-за падения Павличенко. Результаты россиян прокомментировал главный тренер сборной России«У Павличенко ничего серьёзного. Падение было не очень сильным: и с санями, и с Семёном всё хорошо. Конечно, он немножко кистью ударился. У нас так бывает: когда переворачиваешься, рука цепляется за ручку и сани немножко её потягивают. Думаю, это на дальнейшем процессе никак не скажется: сделают компресс, а дальше приступят к тренировкам.Скажем так, чемпионат Европы удался на 99%. Падение Семёна на командной эстафете – досадное недоразумение, всякое в жизни бывает. Не будем говорить, недосчитались мы медали или нет, кто его знает. Не получилось – это факт. Но сделаны определённые выводы, проработаем ошибки, и в последующем это будет хорошим рабочим моментом. Медальный план на чемпионат Европы составлял три медали. Зато у нас есть чемпион Европы, этим мы компенсировали», — приводит слова Демченко «Р-Спорт».