Поляк Стох выиграл Турнир четырёх трамплинов, Климов — 12-й

Польский спортсмен Камил Стох выиграл четвёртый этап и общий зачёт Турне четырёх трамплинов.
На этапе в Бишофсхофене (Австрия) Стох первенствовал с результатом 289,2 балла. Второе место занял австриец Михаэль Хайбёк (283,3), третьим стал ещё один поляк Пётр Жила (275,8). Россияне Евгений Климов и Дмитрий Васильев заняли 16-е (246,4) и 36-е места (103,1) соответственно.
В общем зачёте вторым после Стоха стал его соотечественник Жила (962,5), третьим – норвежец Даниэль-Андре Танде (941,8). Лучший из россиян Климов — 12-й. Стох стал вторым поляком после Адама Малыша в 2001 году, выигравшим престижнейший турнир.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Турне четырёх трамплинов. Бишофсхофен, Австрия
К-125
1. Камил Стох (Польша) – 289,2.
2. Михаэль Хайбёк (Австрия) – 283,3.
3. Пётр Жила (Польша) – 275,8…
16. Евгений Климов (Россия) – 246,4…
36. Дмитрий Васильев (Россия) – 103,1 (первая попытка).
Итоговый общий зачёт
1. Камил Стох (Польша) – 997,8.
2. Пётр Жила (Польша) – 962,5.
3. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 941,8…
12. Евгений Климов (Россия) – 894,1…
41. Денис Корнилов (Россия) – 334,0…
46. Дмитрий Васильев (Россия) – 288,8.