Фрум отказался от использования TUE по моральным соображениям

Трёхкратный победитель «Тур де Франс»отклонил использование TUE для улучшения состояния его здоровья во время победы в 2015 году по моральным соображениям.Британцу из команды Sky ранее дважды было предоставлено TUE для лечения астмы в мае 2013-го и в апреле 2014 года. У него также было необходимое условие, которое позволяло получить TUE на Тур-2015, но он отказался.«Я не был готов принимать разрешённые лекарства на последней неделе тура. Это противоречило моим моральным правилам», — приводит слова Фрума ВВС.