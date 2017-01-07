Граф — 4-я в классическом многоборье после 1-го дня ЧЕ по конькобежному спорту

Россиянка Ольга Граф занимает четвёртое место после двух дистанций классического многоборья на чемпионате Европы по конькобежному спорту, проходящем в Нидерландах. Лидирует хозяйка турнира Ирэн Вюст.
Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен (Нидерланды)
Классическое многоборье. Женщины. 3000 м
1. Ирэн Вюст (Нидерланды) — 4.03,93.
2. Мартина Сабликова (Чехия) — 4.04,73.
3. Антуанет де Йонг (Нидерланды) — 4.05,44.
4. Анна Юракова (Россия) — 4.06,50…
6. Ольга Граф (Россия) — 4.08,89.
После двух стартов из четырёх
1. Ирэн Вюст (Нидерланды) — 79,915.
2. Антуанет де Йонг (Нидерланды) — 80,466.
3. Мартина Сабликова (Чехия) — 80,968.
4. Ольга Граф (Россия) — 81,791…
9. Анна Юракова (Россия) — 82,563.