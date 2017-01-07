В субботу, 7 января, в Оберхофе пройдёт мужская гонка преследования на 12,5 км, которая начнётся в 13:30 по московскому времени. Первым на дистанцию уйдёт победитель спринта австриец Юлиан Эберхард, а из россиян раньше остальных стартует Дмитрий Малышко, получивший 11-й стартовый номер.
Максим Цветков уйдёт на трассу 13-м, Антон Бабиков — 18-м, Антон Шипулин — 24-м, а Юрий Шопин — 33-м.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой гонки:
Текстовая онлайн-трансляция гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.