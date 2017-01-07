Ульванг: Устюгов потрясающий спринтер с огромной выносливостью

Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спортапрокомментировал выступление россиянинана «Тур де Ски».Сергей выиграл все пять гонок и лидирует в общем зачёте многодневки.«Для развития лыжных гонок важно, что за победу на крупнейших стартах сражаются представители разных стран. Так что я очень доволен ходом «тур де Ски». Сергей потрясающий спринтер, но у него есть и огромная выносливость.Люди любят «Тур де Ски» за непредсказуемость. Никто не знал, как пройдёт пятая гонка. в субботу гонщики разыграют 45 бонусных секунд, но нет никаких сомнений в том, что россиянин силён. С Устюговым сложно соперничать как на «Тур де Ски», так и на чемпионате мира в Лахти", — приводит слова Ульванга TV2.