Мама Устюгова: неоднократно пыталась отговорить Сергея от лыжных гонок

, мама российского лыжника, выигравшего все пять гонок в рамках текущего «Тур де Ски»,«Для Серёжи есть только чёрное и белое. Никаких розовых красок он не признаёт. Он считает, что если может что-то сделать, то должен это совершить. Когда он вышел на взрослый уровень, то я очень переживала. Я его пыталась отговорить неоднократно. Но однажды он мне сказал, чтобы я не переживала, так как это его работа. Работа как работа, тем более любимая», — рассказала Устюгова в эфире «Матч ТВ».