В 16:40 по московскому времени в Оберхофе в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону начнётся мужская гонка преследования на 12,5 км. Первым на дистанцию уйдёт победительница спринта чешка Габриэла Коукалова. Среди россиянок первой стартует Татьяна Акимова, показавшая накануне 14-й результат.
Ульяна Кайшева отправится на трассу 27-й, Екатерина Глазырина — 28-й, Ирина Услугина — 43-й, Ольга Подчуфарова — 47-й.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе.