Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе.

В 16:40 по московскому времени в Оберхофе в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону начнётся мужская гонка преследования на 12,5 км. Первым на дистанцию уйдёт победительница спринта чешка. Среди россиянок первой стартует, показавшая накануне 14-й результат.отправится на трассу 27-й, Екатерина Глазырина — 28-й, Ирина Услугина — 43-й, Ольга Подчуфарова — 47-й.«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки: