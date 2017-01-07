Виролайнен — 2-я в спринте на этапе Кубка IBU в Италии, Сливко и Миронова — 4-е

Россиянка Дарья Виролайнен заняла второе место в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелле. Победила француженка Жюли Симон, а замкнула тройку призёров латвийка Байба Бендика.
Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Мартелл, Италия
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Жюли Симон (Франция) – 24.32,6 (1).
2. Дарья Виролайнен (Россия) – +17,6 (3).
3. Байба Бендика (Латвия) – +22,1 (2).
4. Виктория Сливко (Россия) – +26,7 (1).
4. Светлана Миронова (Россия) – + 26,7 (4)…
7. Ирина Старых (Россия) – + 34,6 (2)…
13. Анна Никулина (Россия) – + 1.01,2 (5)…
26. Светлана Слепцова (Россия) – + 2.06,2 (5).