Пайффер: удивился, как Фуркаду удалось чисто отстрелять в такой ветер

Немец, ставший вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, прокомментировал своё выступление.«Я провожу много времени в Оберхофе. Публика здесь необыкновенная, поэтому я чувствовал ответственность за результаты и старался изо всех сил. Результатом я доволен. Очень удивился, что, несмотря на два круга штрафа, на последнем рубеже сохранил второе место. Также удивился, как Мартен в такой ветер умудрился отстрелять чисто.Мою винтовку трясло, и много времени требовалось, чтобы нормально прицелиться. Те же проблемы были и у моего соперника Максима Цветкова», — передаёт слова Пайффера корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.