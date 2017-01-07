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Пайффер: удивился, как Фуркаду удалось чисто отстрелять в такой ветер

7 января 2017, суббота. 15:33. Другие
Немец Арнд Пайффер, ставший вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, прокомментировал своё выступление.

«Я провожу много времени в Оберхофе. Публика здесь необыкновенная, поэтому я чувствовал ответственность за результаты и старался изо всех сил. Результатом я доволен. Очень удивился, что, несмотря на два круга штрафа, на последнем рубеже сохранил второе место. Также удивился, как Мартен в такой ветер умудрился отстрелять чисто.

Мою винтовку трясло, и много времени требовалось, чтобы нормально прицелиться. Те же проблемы были и у моего соперника Максима Цветкова», — передаёт слова Пайффера корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арнд Пайффер
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