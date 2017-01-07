Виндиш: я атаковал Сендсена сзади и подумал, что не должен уступать ему

Итальянецрассказал, как ему удалось выиграть борьбу за третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.«Во время последнего круга я думал о своей стратегии. На подъёме я немного устал, но старался там атаковать, но Свендсен выдержал атаку и затем обогнал меня. Я понял, что мой шанс будет на финише. Я атаковал сзади и подумал, что не должен уступать ему и боролся до конца. Моя стратегия оказалась верной. Я старался делать то же, что и Мартен, оставаться спокойным, но у меня так не всегда получается.Ветер постоянно меняет направление, поэтому я не обошёлся без ошибок. Я не ожидал, что уйду четвёртым после кругов штрафа на последнем рубеже и сохраню шансы на медали», — передаёт слова Виндиша корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.