Ворли победила в гигантском слаломе на этапе КМ в Мариборе

Француженка Теса Ворли победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Мариборе. Второе место заняла итальянка София Годжиа, а замкнула тройку лидеров швейцарка Лара Гут.
Горнолыжный спорт. Кубок мира. Девятый этап. Марибор, Словения
Женщины. Гигантский слалом
1. Теса Ворли (Франция) – 2.16,96.
2. София Годжиа (Италия) – 2.17,12.
3. Лара Гут (Швейцария) – 2.17,21.
Анастасия Романова (Россия) – 1.10,86 (39-й результат в первой попытке).
Кристина Крюкова (Россия) – 1.10,99 (42-й результат в первой попытке).