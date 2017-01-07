Логинов победил в спринте на этапе Кубка IBU по биатлону в Мартелле

Россиянин Александр Логинов победил в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелле. Второе место занял норвежец Мартин Фемстейневик, а замкнул тройку лидеров немец Михаэль Вилляйтнер.
Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Мартелл, Италия
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Александр Логинов (Россия) – 24.34,0 (2).
2. Мартин Фемстейневик (Норвегия) – 44,2 (0).
3. Михаэль Вилляйтнер (Германия) – 1.23,4 (1)…
9. Алексей Волков (Россия) – 1.44,2 (4)…
12. Тимур Махамбетов (Россия) – 1.52,2 (1)…
17. Александр Поварницын (Россия) – 2.18,8 (4).