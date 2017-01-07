Коукалова: ноги тряслись, поэтому я стала приседать при стрельбе

Чешская биатлонисткапрокомментировала выступление в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе, где она заняла второе место, допустив три промаха.«Я так нервничала, что ноги тряслись и я не могла стрелять, поэтому стала приседать. Очень устала после вчерашнего спринта. Не могла уснуть последние две ночи и с четырёх утра просыпалась и смотрела на часы. Надеюсь, сегодня смогу выспаться и восстановиться. Мне нравится рисковать на спусках, и сегодня я снова это делала. Была близка к падению, но удержалась», — передаёт слова Коукаловой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.