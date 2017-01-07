Касьянов и Пушкарёв взяли серебро на этапе Кубка мира по бобслею в двойках

На третьем этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в Альтенберге (Германия) россияне Александр Касьянов и Алексей Пушкарёв стали серебряными призёрами в соревнованиях двоек. Победили немцы Франческо Фридрих и Мартин Гроткоп. Третьими стали латыши Оскарс Киберманис и Матис Микнис.
Бобслей. Кубок мира. Третий этап. Германия, Альтенберг
Мужчины. Двойки
1. Франческо Фридрих/Мартин Гроткоп (Германия) – 1.49,20.
2. Александр Касьянов/Алексей Пушкарёв (Россия) – 1.49,84.
3. Оскарс Киберманис/Матис Микнис (Латвия) – 1.49,90…
7. Алексей Стульнев/Василий Кондратенко – 1.50,30…
15. Максим Андрианов/Илья Малых (оба экипажа – Россия) – 1.50,79.