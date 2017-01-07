«Ростов-Дон» выиграл у «Эрда» в 1-м туре группового этапа Кубка ЕГФ

Российский «Ростов-Дон» нанёс поражение венгерскому «Эрду» со счётом 27:24 в матче 1-го тура группового этапа Кубка ЕГФ, который состоялся 7 января на площадке российских гандболисток. Ещё к перерыву хозяйки добились преимущества «+5», которое и позволило в итоге добиться положительного результата.«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Эрд» (Эрд, Венгрия) — 27:24 (16:11).Во 2-м туре, который состоится 15 января, «Ростов-Дон» сыграет на выезде с норвежским «Бьясен Тронхейм».