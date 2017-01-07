Восьмой этап Кубка мира по биатлону вместо Тюмени примет Контиолахти

Международный союз биатлонистов (IBU) официально объявил Контиолахти (Финляндия) местом проведения восьмого этапа Кубка мира, который пройдёт с 6 по 12 марта, сообщает официальный сайт организации.Ранее стало известно, что в связи с докладом Ричарда Макларена Союз биатлонистов России уведомил IBU об отказе от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и чемпионата мира среди молодёжи и юниоров в Острове. ВАДА направила в IBU список российских биатлонистов (включающий 31 спортсмена), подозреваемых в употреблении запрещённых препаратов.