Летающая лыжница Аввакумова завоевала серебро на этапе КМ в Германии

На третьем этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Оберстдорфе (Германия) россиянкастала серебряным призёром. Уверенную победу одержала трёхкратная обладательница Кубка мира японка, опередившая всех соперниц более чем на 20 баллов.Аввакумову и бронзового призёра японкупо сумме двух попыток разделили 0,8 балла.1. Сара Такахаси (Япония) – 283,4.2. Ирина Аввакумова (Россия) – 260,5.3. Юки Ито (Япония) – 259,7…17. Александра Кустова (Россия) – 176,2…23. Анастасия Баранникова (Россия) – 165,8.24. Ксения Каблукова (Россия) – 165,5…27. Софья Тихонова (Россия) – 159,3.