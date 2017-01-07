Летающая лыжница Аввакумова завоевала серебро на этапе КМ в Германии

На третьем этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Оберстдорфе (Германия) россиянка Ирина Аввакумова стала серебряным призёром. Уверенную победу одержала трёхкратная обладательница Кубка мира японка Сара Таканаси, опередившая всех соперниц более чем на 20 баллов.
Аввакумову и бронзового призёра японку Юкки Ито по сумме двух попыток разделили 0,8 балла.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Третий этап. Оберстдорф, Германия
Женщины. К-120
1. Сара Такахаси (Япония) – 283,4.
2. Ирина Аввакумова (Россия) – 260,5.
3. Юки Ито (Япония) – 259,7…
17. Александра Кустова (Россия) – 176,2…
23. Анастасия Баранникова (Россия) – 165,8.
24. Ксения Каблукова (Россия) – 165,5…
27. Софья Тихонова (Россия) – 159,3.