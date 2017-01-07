Российские гандболисты снова обыграли белорусов в товарищеском матче накануне ЧМ

Мужская сборная России по гандболу одержала победу над сборной Беларуси со счётом 27:22 во втором товарищеском матче, которые команды проводят в рамках подготовки к чемпионату мира во Франции. В первой встрече россияне также были сильнее — 31:26.Россия — Беларусь — 27:22 (16:11).Чемпионат мира пройдёт во Франции и начнётся 11 января. Россияне сыграют в одной группе со сборными Франции, Польши, Бразилии, Японии и Норвегии. Белорусам достались в соперники команды Чили, Саудовской Аравии, Германии, Хорватии и Венгрии.