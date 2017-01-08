Чекалёва: до конца была надежда попасть на подиум

Своё выступление в масс-старте классическим стилем на 10 км в предпоследний соревновательный день «Тур де Ски» прокомментировала, финишировавшая шестой в 10 секундах позади лидера.«Я сегодня рада, что не провалилась и смогла составить конкуренцию. Даже обыграла основных соперниц, и норвежки сегодня, как видите, немного позади остальных оказались. Боролась с девчонками, которые шли рядом, до конца была надежда попасть на подиум. Немножко есть разочарование, что призовое место было так близко, но опять немного, как обычно, не получилось. Но всё же я рада, что даже на каком-то круге вышла вперед, что самочувствие было хорошее. Под конец, когда темп взвинтили, я старалась поддержать, но чуть-чуть убежали девчонки. Лыжи у меня катили здорово, я рисковала на спусках и поворотах, обгоняла даже на грани падения.Серёга Устюгов уже давно показывает хорошие результаты. Мы не думали, конечно, что он будет выигрывать каждую гонку в Туре, он все рекорды побил! Думаю, это потрясающее достижение, и долго его еще вряд ли кто-то сможет повторить», — приводит слова Чекалёвой пресс-служба ФЛГР.