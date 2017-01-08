Инаркиев возглавил Шахматную федерацию Ингушетии

Российский гроссмейстербыл избран на пост президента Шахматной федерации Ингушетии на съезде шахматистов республики, который состоялся сегодня, 7 января.«Дорогие друзья! Сегодня состоялся съезд шахматистов Ингушетии, на котором мне доверили руководство шахматной федерацией. Так, неожиданно для меня, я стал президентом Федерации», — написал Инаркиев у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте».В ближайшем будущем Инаркиев намерен осуществлять программу «Шахматы в школах» и выстраивать календарь республиканских турниров и выездов с прицелом на высокие спортивные достижения.