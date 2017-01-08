Пихлер: уверен, что Романова и Вилухина не употребляли допинг

Немецкий тренер, возглавлявший с 2011 по 2013 год женскую сборную России по биатлону, выразил уверенность, что россиянки, которые, по данным итальянских СМИ, отстранены от участия в соревнованиях, не принимали допинг.«В интервью немецкому изданию я сказал, что смогу говорить о чём-то, когда увижу доказательства, которых пока нет. Также я сказал, что на 100% уверен в чистоте своих спортсменок. Если выяснится, что они всё-таки виновны, то России надо обдумать своё поведение и пропустить одни Олимпийские игры.Я переписывался и с Яной, и с Ольгой. Что я скажу Романовой? У неё все допинг-тесты отрицательные. Кто поменял её пробы? Я уверен, что они чисты, и очень расстроюсь, если выяснится обратное», — рассказал Пихлер в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».