Виролайнен выиграла гонку преследования в Мартелле, Старых — 2-я, Сливко — 3-я

Россиянка Дарья Виролайнен победила в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Мартелле. Второе и третье места заняли её соотечественницы Ирина Старых и Виктория Сливко.
Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Мартелл, Италия
Женщины. Гонка преследования. 10 км
1. Дарья Виролайнен (Россия) – 33.07,8 (3).
2. Ирина Старых (Россия) – +13,6 (1).
3. Виктория Сливко (Россия) – + 27,8 (2).
4. Светлана Миронова (Россия) – +47,9 (4)…
7. Анна Никулина (Россия) – + 1.33,7 (5)…
9. Светлана Слепцова (Россия) – + 1.54,7 (3).