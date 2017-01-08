Венг стала победительницей «Тур де Ски», Чекалёва — десятая

Норвежка Хайди Венг победила в лыжной многодневке «Тур де Ски». Второе место заняла финская лыжница Криста Пармакоски, а замкнула тройку лучших шведка Стина Нильссон. Среди россиянок лучший результат показала Юлия Чекалёва, финишировавшая десятой.
Лыжные гонки. Кубок мира. Пятый этап. Многодневка «Тур де Ски». Тоблах, Италия
Женщины. Итоговое положение
1. Хайди Венг (Норвегия).
2. Криста Пармакоски (Финляндия) – +1.37,0.
3. Стина Нильссон (Швеция) – +1.54,4…
10. Юлия Чекалёва (Россия) – +4.58,7…
20. Полина Кальсина (Россия) – + 8.28,6…
22. Елена Соболева (Россия) – + 9.16,9…
26. Мария Гущина (Россия) – + 11.25,6…
30. Алиса Жамбалова (Россия) – + 15.13,5.
31. Ольга Царёва (Россия) – + 18.22,4.