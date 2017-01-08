Поздняков: отстранение российских спортсменов не в компетенции главы UKAD

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал заявление главы Британского антидопингового агентства Дэвида Кенворти о необходимости запретить сборной России участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
«Отстранение российских спортсменов от Олимпиады — это не вопрос главы UKAD, такие решения находятся не в его компетенции, он может делать такие заявления, но это всего лишь частное мнение. Это не помешает нашему сотрудничеству с Британским антидопинговым агентством, потому что у нас существует чёткая стратегия восстановления Российского антидопингового агентства, и в настоящий момент мы вынуждены пользоваться их услугами», — приводит слова Позднякова ТАСС.