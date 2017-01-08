Шемпп: сумел удержаться за Фуркадом и сохранил больше сил на финиш

Немецподелился эмоциями от победы в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.«Прекрасные чувства от победы на родине и от того, что два немца на подиуме. Для меня это большой день. В начале на первом подъёме Мартен атаковал и оторвался от меня на 5-7 метров, я отдавал себя полностью и счастлив, что сумел удержаться за ним и сохранил больше сил на финиш.Надеюсь, что следующие гонки будут столь же удачными, но всё время быть стабильным на таком уровне тяжело. У мужчин много сильных соперников. Я надеюсь проявить себя в Рупольдинге, а затем и на чемпионате мира», — передаёт слова Шемппа корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.