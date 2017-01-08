Лессер: последний круг масс-старта был очень странным

Немец, ставший вторым в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, прокомментировал борьбу за место на пьедестале.«Я не ожидал, что догоню Мартена на финише. Последний круг был очень странным. Он сильно атаковал, на подъёме был сильнее меня, а я боролся за четвёртое место с Уле. Но потом я заметил, что Жан-Гийом устал, и я попытался догнать его. Сделал это и потом увидел двух лидеров перед собой. Они вели тактическую борьбу, а я просто бежал изо всех сил. Атмосфера здесь отличная. Ты даже не чувствуешь своих ног из-за шума на стадионе», — передаёт слова Лессера корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.