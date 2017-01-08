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Фуркад: был очень удивлён, когда увидел на финише Лессера

8 января 2017, воскресенье. 16:31. Другие
Француз Мартен Фуркад, ставший третьим в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, прокомментировал своё выступление и рассказал о борьбе с немцами Симоном Шемппом и Эриком Лессером на финише.

«Я бежал изо всех сил на последнем круге, но Симон просто оказался быстрее. Я старался атаковать в начале круга, потому что было много народу в нашей группе, а я старался её разбить. Моя ошибка в том, что на финише я не видел Эрика. Я слышал, что третьим шёл Жан-Гийом Беатрикс, и он отставал от нас, поэтому, когда я увидел на финише Эрика, был очень удивлён. После гонки я попросил показать фотофиниш.

Это была отличная битва, отличные соревнования. Пусть публика порадуется сегодня за соотечественников. Сегодня я переночую здесь, а завтра поеду в Рупольдинг. Туда приедет ко мне семья и мне будет проще выступать с их поддержкой», — передаёт слова Фуркада корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мартен Фуркад
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