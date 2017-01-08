Коукалова выиграла масс-старт в Оберхофе, Акимова — 13-я

Лидер Кубка мира чешская биатлонисткастала победительницей масс-старта на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Второе место заняла немецкая спортсменка. Третий результат показала ещё одна чешкаЕдинственная российская участница гонки с общего стартазаняла 13-е место. Россиянка шла в группе лидеров после двух стрельб из положения лёжа, но на огневых рубежах из положения стоя допустила три промаха.1. Габриэла Коукалова (Чехия) — 37.20,5 (0 промахов)2. Лаура Дальмайер (Германия) — +31,5 (1)3. Ева Пускарчикова (Чехия) — +45,4 (0)4. Галина Вишневская (Казахстан) — +1.11,6 (1)5. Юлия Джима (Украина) — +1.12,3 (3)…13. Татьяна Акимова (Россия) — +1.52,1 (3)