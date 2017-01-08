Коукалова выиграла масс-старт в Оберхофе, Акимова — 13-я

Лидер Кубка мира чешская биатлонистка Габриэла Коукалова стала победительницей масс-старта на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Второе место заняла немецкая спортсменка Лаура Дальмайер. Третий результат показала ещё одна чешка Ева Пускарчикова.
Единственная российская участница гонки с общего старта Татьяна Акимова заняла 13-е место. Россиянка шла в группе лидеров после двух стрельб из положения лёжа, но на огневых рубежах из положения стоя допустила три промаха.
Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Масс-старт
1. Габриэла Коукалова (Чехия) — 37.20,5 (0 промахов)
2. Лаура Дальмайер (Германия) — +31,5 (1)
3. Ева Пускарчикова (Чехия) — +45,4 (0)
4. Галина Вишневская (Казахстан) — +1.11,6 (1)
5. Юлия Джима (Украина) — +1.12,3 (3)…
13. Татьяна Акимова (Россия) — +1.52,1 (3)