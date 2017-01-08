Акимова: когда уходишь в лидеры, у тебя появляются какие-то дополнительные силы

Российская биатлонисткапрокомментировала своё выступление в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе, где она завоевала 13-е место.«Мне понравилась гонка. С первого круга все шли в комфортном темпе и мне хорошо работалось. Единственное, я не справилась на стрельбе. Возможно, сказалась неуверенность после вчерашней гонки. Может быть, не рассчитала с пульсом. А на последнем рубеже я собралась. В целом, повторюсь, работалось довольно неплохо. Я билась, мне нравится работать контактно. Очень прикольно, когда уходишь в лидеры, у тебя как будто появляются какие-то дополнительные силы», — передаёт слова Акимовой спекор «Чемпионата» Александр Круглов.