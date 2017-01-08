Устюгов: на равнине было тяжело, а что было на подъёме — не передать словами

Российский лыжникрассказал, чего ему стоила победа в многодневной гонке «Тур де Ски», которая проходила в Швейцарии.«На самом деле пока не понимаю, чего добился. Голова не работает после вчерашней гонки. Я сегодня шёл на автопилоте. На равнине было очень тяжело. А что было на подъёме — не передать словами. Я рад победить сегодня. Повторюсь, выиграл не только ради себя, но и ради отстранённых ребят. Спасибо, страна, что болела за меня.Все эмоции остались на горе. Сейчас я хочу просто покататься на лыжах, отдохнуть без суеты. Какие мысли были перед стартом? Не было ни страшно, ни всё равно. Не было никаких мыслей. Было желание поскорее закончить этот тур. Тяжело, и организм давал знать, что уже хватит», — сказал Устюгов в эфире программы «Все на матч».