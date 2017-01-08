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«Дина» и «Газпром-Югра» сыграли вничью в ЧР по мини-футболу

8 января 2017, воскресенье. 20:08. Другие
Лидеры Суперлиги московская «Дина» и «Газпром-Югра» из Югорска сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата России по мини-футболу. Все голы были забиты во втором тайме. Стоило хозяевам выйти вперёд, как гости отыгрывались.

В другом матче «Ухта» на своей площадке, выиграв первый тайм, в итоге потерпела поражение от гостей из Тюмени.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 12-й тур

«Дина» (Москва) – «Газпром-Югра» (Югорск) – 3:3 (0:0).
Голы: Эскердинья, 32, Ниязов, 35, Прудников, 41 – Кайо, 34, Давыдов, 38, Лысков, 48.

«Ухта» — «Тюмень» — 6:7 (4:2).
Голы: Волков, 1, Максимов, 18, 43, Кузнецов, 22, 25, Костюков, 42 – Неведров, 3, Батырев, 11, Логинов, 26, Бахур, 28, Коцич, 30, 38, Соколов, 33.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МФК Газпром-Югра МФК Дина МФК Тюмень МФК Ухта
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8 января 2017, воскресенье
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