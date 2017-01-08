«Летающая лыжница» Аввакумова завоевала бронзу на этапе КМ в Германии

Россиянка Ирина Аввакумова стала обладательницей бронзовой медали на третьем этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Оберстдорфе. Победу одержала японка Сара Такахаси, а обладательницей серебра стала словенка Эмма Клинец.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Третий этап. Оберстдорф, Германия
Женщины. К-120
1. Сара Такахаси (Япония) — 263,0.
2. Эмма Клинец (Словения) — 234,1.
3. Ирина Аввакумова (Россия) — 223,7…
18. Софья Тихонова (Россия) — 170,0…
25. Анастасия Баранникова (Россия) — 148,1.
26. Ксения Каблукова (Россия) — 147,1…
36. Александра Кустова (Россия) — 60,0.